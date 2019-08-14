Меркель: Возможности сотрудничества с РФ будут ограничены до реализации «Минска»

До реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран Европейского союза не будет в полной мере возможным. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, прердает «Интерфакс-Украина».



«Минские договоренности необходимо реализовать <...> до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели», — сказала Меркель она на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.



По словам канцлера, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на сегодняшних переговорах.