У Зеленского заявили, что отставку Кличко рассмотрит новый Кабмин

Новый состав Кабинета министров рассмотрит отставку главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко и глав райгосадминистраций. Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента, передает «Интерфакс-Украина».



«Новый состав правительства рассмотрит вопросы по тем главам областных государственных администраций, назначенным во времена Петра Порошенко, которых не может рассмотреть нынешнее правительство», — сообщили агентству.



Офис президента обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Кличко.



Ранее пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук завил, что действующее правительство не будет рассматривать согласование увольнения Кличко с должности главы КГГА.