В Луганской области горел грузовой поезд

Фото: ГСЧС

В Луганской области вблизи села Кривошеевка 13 августа загорелся локомотив грузового поезда. Об этом сегодня сообщило областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Сообщение о пожаре поступило в 15:04. Возгорание площадью 12 квадратных метров было локализовано в 15:44 и ликвидировано в 16:01.



К тушению привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.



Огнем поврежден моторный отсек, двигатель локомотива, силовые кабели, высоковольтная камера. Травмированных и погибших нет. Причина пожара устанавливается.