В Луганской области горел грузовой поезд

В Луганской области вблизи села Кривошеевка 13 августа загорелся локомотив грузового поезда. Об этом сегодня сообщило областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре поступило в 15:04. Возгорание площадью 12 квадратных метров было локализовано в 15:44 и ликвидировано в 16:01.
К тушению привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.
Огнем поврежден моторный отсек, двигатель локомотива, силовые кабели, высоковольтная камера. Травмированных и погибших нет. Причина пожара устанавливается.