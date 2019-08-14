ОПЗЖ не собирается присоединяться к парламентской коалиции

«Оппозиционная платформа — За жизнь» не будет участвовать в формировании коалиции, заявил будущий нардеп от этой политсилы Нестор Шуфрич. Об этом сообщает «Громадське».



В свою очередь, глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков во время брифинга в Киеве сообщил, что партия пока не получала официальных предложений о формировании коалиции.



По результатам досрочных парламентских выборов, которые прошли 21 июля, партия «Слуга народа» набрала 43.16% голосов, что позволит ей сформировать абсолютное большинство в Раде.



ОПЗЖ оказалась на втором месте и получила 13,05% голосов избирателей.