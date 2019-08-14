Кабмин выделил более 18 млн гривен одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО

Правительство выделит 18,6 млн гривен одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.



«Кабинет Министров Украины принял решение о выплате 18,6 млн гривен для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, а также лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в антитеррористической операции», - говорится в сообщении.



Так, единовременное пособие будет направлена: членам семей 11 человек, погибших на общую сумму 13 млн гривен, 11 лицам, получившим инвалидность на общую сумму 5,6 млн гривен.



Также отмечается, что средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда Государственного бюджета.