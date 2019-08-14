В «ДНР» заявили о возобновлении работы ж/д-вокзала в Донецке. Поедут пригородные поезда

В группировке «ДНР» заявили о возобновлении движения пассажирских поездов из донецкого вокзала с 19 августа. Об этом сообщает «минтранспорта ДНР».



Утверждается, что из Донецка до железнодорожных станций Еленовка и Мандрыкино будут курсировать шесть пригородных поездов.



Составы по маршруту Донецк – Мандрыкино будут курсировать через станцию Рутченково. Поезд Донецк – Еленовка будет делать остановки на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля.



Отмечается, что вокзал не принимал пассажирские поезда с 2014 года.