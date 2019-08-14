САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ по делу «Роттердам+»

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует меры пресечения бывшему члену Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимиру Евдокимову и заместителю начальника управления энергорынка НКРЭКУ Тарасу Ревенко. Об этом сообщает пресс-служба САП.



Директору госпредприятия суд первой инстанции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в почти 2 млн гривен, а к другому подозреваемого суд применил меру пресечения в виде залога в размере почти 2 млн гривен с возложением процессуальных обязанностей.



«В апелляционных жалобах прокуроры отмечают необходимость избрания меры пресечения в соответствии с ролью каждого в совершении указанного преступления, а также размера причиненного ущерба, а именно экс-начальнику управления энергорынка НКРЭКУ – в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн и действующему директору ГП "Оператор рынка" – содержание под стражей с 50 млн грн залога», - сказано в сообщении.



В САП отмечают, что вопрос об обжаловании меры пресечения в виде 10 млн гривен залога с еще одному подозреваемому по делу, а именно действующему работнику ДТЭК, будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.



«До получения полного текста решения невозможно определить риски, а также другие обстоятельства суд принял или не принял во внимание», - сообщили в САП.



По данным источника агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о мере пресечения, избранной генеральному директору ДТЭК «Востокэнерго» Борису Лисовому.