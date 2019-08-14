МИД: Член миссии ОБСЕ, который оскорблял Украину, покинул территорию государства

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ российский гражданин Николай Алексеев, который в соцсетях агрессивно высказывался в сторону Украины и выражал поддержку российского вторжения на Донбасс, покинул территорию государства. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».



«МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике Н. Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Н. Алексеев покинул территорию Украины», - говорится в письме ведомства.



В то же время МИД напомнил, что в соответствии с международными соглашениями, у членов миссии ОБСЕ есть дипломатические карточки, поэтому они пользуются дипломатическим иммунитетом.



«В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Меморандума «Привилегии и иммунитеты Миссии и ее персонала», миссия и ее члены, которые являются должностными лицами ОБСЕ, пользуются на территории Украины таким же статусом, правами, привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются правительством дипломатическим представительствам, дипломатическим агентам, аккредитованным в Украине, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года ... Согласно пункту 2 статьи 8 Меморандума «Визы и дипломатические карточки и номерные знаки», правительство Украины выдает дипломатические карточки всем членам Миссии, которые являются должностными лицами ОБСЕ. Дипломатическая карта Николаю Алексееву была выдана на основании официального обращения (вербальная нота Миссии от 3 мая 2019)», - отметили в ведомстве.