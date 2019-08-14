Главные события 14 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 14 августа.

Политика



Полноценное сотрудничество между странами ЕС и Россией не будет возможно, пока не будут реализованы пункты Минских договоренностей,заявила канцлер Германии Ангела Меркель.



Партия «Слуга народа» предлагает, чтобы к веданию комитета по правам человека и национальных меньшинств были отнесены и вопросы относительно урегулирования ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.



Права человека



Боевики «ЛНР» задержали в Луганске студента 2-го курса колледжа культуры и искусств Русинова Сергея Владимирович, который высказывал проукраиснкую позицию в социальных сетях.



Общество



На неподконтрольной Украине части Донбасса ухудшается ситуация с доступом к медицинской помощи, заявили в Международном комитете Красного Креста. Это связано с тем, что пути поставки медикаментов с подконтрольной территории прерваны.



Украина передала Нидерландам материалы уголовного производства в отношении бывшего «министра обороны» группировки «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще троих боевиков, подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17.



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