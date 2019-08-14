ОБСЕ зафиксировала танк в неподконтрольном селе на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала системы залпового огня «Град» и танк 12 августа за пределами мест отвода вооружения на неподконтрольных территориях Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии.



«БПЛА СММ дальнего радиуса действия вновь обнаружил 8 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) недалеко от н. п. Садовый (57 км к юго-западу от Луганска)», - говорится в отчете.



Кроме того, беспилотник СММ зафиксировал танк Т-64 в жилом районе на восточной окраине контролируемой боевиками Новогригоровки.



За пределами линий отвода, но и вне обозначенных мест хранения ОБСЕ 11 августа зафиксировало с помощью аэрофотоснимков наличие 18 танков и четырех ракетных комплексов «земля-воздух» вблизи Бугаевки.