На Донбассе погиб украинский военный

За прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что всего пророссийские боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды — из запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил девять обстрелов: неподалеку Песок — из стрелкового оружия; вблизи Лебединского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Николаевки — из гранатометов различных систем.



Также отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи ПИвденного по направлению шахты имени Гагарина — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского — из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм; в районе Зайцево — из запрещенных «Минском» минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вильный — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.