Луценко заявил, что ему стыдно за задержанного Грымчака

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал задержание на взятке заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрия Грымчака и его «помощника».



«Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение свыше 1 миллиона долларов моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. Стыдно за него. <...> Но это наглядно показывает, что в ГПУ — закон один для всех», — написал Луценко в Facebook.



По словам Луценко, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Юрий Гримчак является давним соратником Юрия Луценко — бывший помощник его как народного депутата, заместитель по партии «Народная самооборона». Гримчак был народным депутатом 6-го созыва от «Нашей Украины — Народной самообороны».



14 августа НАБУ и СБУ задержали замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его «помощника» по подозрению в мошенничестве. По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.



В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства.