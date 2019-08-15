Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс

Международный комитета Красного Креста направил 211,5 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



13 грузовиков перевозили продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы.



Автомобили проследовали на неподконтрольную территорию через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.

На неподконтрольной Украине части Донбасса ухудшается ситуация с доступом к медицинской помощи, заявили ранее в Международном комитете Красного Креста. Это связано с тем, что пути поставки медикаментов с подконтрольной территории прерваны.



С начала года МККК переправила 6 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецк и Луганск.



