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ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после обстрела на Луганщине

15 августа 2019, 09:58

ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после обстрела на Луганщине

Беспилотник СММ ОБСЕ был обстрелян во время мониторинга вблизи подконтрольного боевикам Обозного Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Управляя полетом БПЛА малого радиуса действия патруль СММ слышал 3 очереди из стрелкового оружия приблизительно в 3 километрах от своего местонахождения.

«По оценке наблюдателей, огонь был направлен на БПЛА, пролетавший ориентировочно в 3 км к северу от позиции патруля», — говорится в отчете.

Управление над БПЛА было утеряно, его не удалось вернуть.

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