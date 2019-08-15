ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после обстрела на Луганщине

Беспилотник СММ ОБСЕ был обстрелян во время мониторинга вблизи подконтрольного боевикам Обозного Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Управляя полетом БПЛА малого радиуса действия патруль СММ слышал 3 очереди из стрелкового оружия приблизительно в 3 километрах от своего местонахождения.



«По оценке наблюдателей, огонь был направлен на БПЛА, пролетавший ориентировочно в 3 км к северу от позиции патруля», — говорится в отчете.



Управление над БПЛА было утеряно, его не удалось вернуть.