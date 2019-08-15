Грымчака задержали в деле по нападению на Черновол. Адвокат заявила, что были не деньги, а «календарики»

Адвокат Игоря Овдиенко, которого задержали вместе с замминистра по делам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрием Грымчаком, Татьяна Матяш отрицает, что у фигурантов была изъята крупная сумма денег.



«У него изъяли личные средста. Но полмиллиона, о которых, рассказывают [правоохранители], не было. Там полмиллиона — это были календарики», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Фото: 24 канал

Фото: НАБУ

Также по ее словам, следователи не разъясняли причину задержания, но предоставили протокол. Согласно протоколу, эпизод с Грымчакои и Овдиенко находится в уголовном производстве № 12014000000000046 от 4 февраля 2014 (расследование о покушении на убийство Татьяны Черновол во время Майдана). Почему так произошло, адвокат не знает.



Обновлено.Позже Матяш заявила, что следователи добавили эпизод в «дело Черновол», чтобы получить доступ к негласным следственным (розыскным) действиям.



«В одном производстве расследуется избиение Татьяны Черновол в 2013 году, а также по факту совершения служебными лицами МинВОТ», — отметила она.



Инфоримация о фигурировании в «деле Черновол» подтверждается решением суда о проведении обысков, которое обнародовала жена Грымчака Юлия.



Матяш добавила, что ее подзащитный Овдиенко не является сотрудником МинВОТ. По ее словам, он пенсионер и человек с инвалидностью.



Отметим, что правоохранительные органы часто используют «куклы» (бумагу в перемшку с настоящими деньгами) в рамках спецопераций.

14 августа НАБУ и СБУ задержали замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его «помощника» по подозрению в мошенничестве. По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.



Вторым задержанным является Игорь Овдиенко. По словам жены Грымчака Юлии, это ее брат.



В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства. Также в ведомстве отрицают, что второй задержанный был помощником заместителя министра.