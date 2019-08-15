Представитель США похвалил Зеленского за звонки Путину

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает важным и вдохновляющим готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.



«Важно и отлично то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты. Итак, сейчас существует возможность, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это — вдохновляющая новость», — сказал он в интервью «Европейской правде».



При этом дипломат констатировал, что единственный, кто может завершить войну, — это президент РФ Путин. Также Тейлор похвалил Зеленского за первые шаги относительно жителей неподконтрольных территорий.



«Что же изменилось при Зеленском? Первое — это изменение отношения к украинцам на оккупированных территориях, второе — новое стремление к двусторонним переговорам с РФ. И третье — новый уровень заинтересованности в благополучии людей по обе стороны [линии соприкосновения]», — пояснил посол.



Кроме того, он заверил, что идея введения миротворческой миссии ООН на Донбассе до сих пор обсуждается как возможный инструмент разрешения конфликта.



«О такой возможности говорит и сам Путин, и международное сообщество. Этот сценарий не предусмотрен Минскими соглашениями, но он им не противоречит. Вполне возможно получить согласие Совбеза ООН на то, чтобы группа государств сформировала пул наблюдателей, миротворцев, которые обеспечат вывод войск в Россию, смогут разоружить так называемые "республики" и создать условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы», — отметил Тейлор.



По его словам, в отдельных районах Донбасса необходимо создать суды, обеспечить возвращение переселенцев, возобновить выплату пенсий. «Международное сообщество может это обеспечить, и это позволит россиянам уйти оттуда», — подчеркну он и добавил, что в этом случае у Путина «будет возможность сохранить лицо».



«Он сможет сказать: я успешно защитил русскоязычных на Донбассе, теперь эту роль берет на себя международное сообщество», — считает американский дипломат.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский провел уже два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным. Эти беседы, которые состоялись 11 июля и 7 августа, были посвящены урегулированию на востоке Украины, возвращению удерживаемых граждан, работе в «нормандском формате» и реализации Минских соглашений.