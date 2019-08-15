Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Представитель США похвалил Зеленского за звонки Путину

15 августа 2019, 11:28

Представитель США похвалил Зеленского за звонки Путину

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает важным и вдохновляющим готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Важно и отлично то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты. Итак, сейчас существует возможность, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это — вдохновляющая новость», — сказал он в интервью «Европейской правде».

При этом дипломат констатировал, что единственный, кто может завершить войну, — это президент РФ Путин. Также Тейлор похвалил Зеленского за первые шаги относительно жителей неподконтрольных территорий.

«Что же изменилось при Зеленском? Первое — это изменение отношения к украинцам на оккупированных территориях, второе — новое стремление к двусторонним переговорам с РФ. И третье — новый уровень заинтересованности в благополучии людей по обе стороны [линии соприкосновения]», — пояснил посол.

Кроме того, он заверил, что идея введения миротворческой миссии ООН на Донбассе до сих пор обсуждается как возможный инструмент разрешения конфликта.

«О такой возможности говорит и сам Путин, и международное сообщество. Этот сценарий не предусмотрен Минскими соглашениями, но он им не противоречит. Вполне возможно получить согласие Совбеза ООН на то, чтобы группа государств сформировала пул наблюдателей, миротворцев, которые обеспечат вывод войск в Россию, смогут разоружить так называемые "республики" и создать условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы», — отметил Тейлор.

По его словам, в отдельных районах Донбасса необходимо создать суды, обеспечить возвращение переселенцев, возобновить выплату пенсий. «Международное сообщество может это обеспечить, и это позволит россиянам уйти оттуда», — подчеркну он и добавил, что в этом случае у Путина «будет возможность сохранить лицо».

«Он сможет сказать: я успешно защитил русскоязычных на Донбассе, теперь эту роль берет на себя международное сообщество», — считает американский дипломат.

Читайте также:

Тейлор: США заинтересованы в расширении «нормандского формата»

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский провел уже два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным. Эти беседы, которые состоялись 11 июля и 7 августа, были посвящены урегулированию на востоке Украины, возвращению удерживаемых граждан, работе в «нормандском формате» и реализации Минских соглашений.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский Уильям Тейлор

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:01
«ДНР» посадила на 11 лет в тюрьму мужчину за «шпионаж»
09:58
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после обстрела на Луганщине
09:14
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:55
ОБСЕ зафиксировала танк в неподконтрольном селе на Донбассе
22:47
Главные события 14 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
19:06
В «ДНР» заявили о возобновлении работы ж/д-вокзала в Донецке. Поедут пригородные поезда
14:40
Красный Крест указывает на осложнения в доступе к медицине в зоне конфликта на Донбассе
12:12
В Луганске СММ ОБСЕ выпила кофе с местными жителями: обсудили работу наблюдателей
10:52
«ДНР» решила не делать школьную форму обязательной
09:34
Боевики разместили десятки «Градов» на Донбассе в нарушение договоренностей
08:44
В Донецке в ДТП погибли 4 человека, еще 6 пострадали
08:17
Правозащитники: «ЛНР» задержала студента с проукраинскими взглядами
22:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:26
«ДНР» посадила в тюрьму жителя Макеевки за «призывы к экстремизму» в соцсети
17:00
В Донецке произошло крупное ДТП. Есть жертвы
все новости
12:01
«ДНР» посадила на 11 лет в тюрьму мужчину за «шпионаж»
11:52
Минкультуры отрицает причастность к «делу Грымчака»
11:28
Представитель США похвалил Зеленского за звонки Путину
11:02
ГПУ: Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на чиновников Минкультуры и КГГА
10:57
Тейлор: США заинтересованы в расширении «нормандского формата»
10:23
«Дело Грымчака»: Адвокат второго задержанного заявила, что были изъяты не деньги, а «календарики»
09:58
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после обстрела на Луганщине
09:14
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
08:39
Луценко заявил, что ему стыдно за задержанного Грымчака
08:11
На Донбассе погиб украинский военный
23:55
ОБСЕ зафиксировала танк в неподконтрольном селе на Донбассе
23:18
В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства
22:47
Главные события 14 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:10
СБУ И НАБУ задержали замминистра МинВОТ Грымчака
21:17
МИД: Член миссии ОБСЕ, который оскорблял Украину, покинул территорию государства
все новости
ВИДЕО
Жители Славянска перекрыли трассу в знак протеста против отключения электричества
12 августа, 15:43
«Шахтер» обыграл «Динамо» в Киеве
10 августа, 18:59
«Мариуполь» и «Заря» сыграл вничью в первых матчах квалификации Лиги Европы
08 августа, 22:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция