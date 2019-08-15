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«ДНР» посадила на 11 лет в тюрьму мужчину за «шпионаж»

15 августа 2019, 12:01

«ДНР» посадила на 11 лет в тюрьму мужчину за «шпионаж»

Группировка «ДНР» приговорила к 11 годам заключения жителя неподконтрольной украинским властям территории, обвинив его в «шпионаже» в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сегодня сообщает «МГБ ДНР».

Там отметили, что местный житель Роман Г., 1996 года рождения, был задержан. Якобы в июле 2017 года он согласился сотрудничать с СБУ.

Подчеркивается, что с указанного периода по октябрь 2017 Роман с помощью мессенджеров якобы передавал сотрудникам украинской спецслужбы сведения, «полученные в результате слежки за личным автотранспортом военнослужащих УНМ ДНР», а также фотографии домов по адресам их постоянного проживания

Также в «МГБ» заявили, что мужчина якобы добывал информацию о «первых лицах ДНР».

В июле 2019 года так называемым судом он был «признан виновным» в совершении преступления по статье «Шпионаж» и ему было «назначено» наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.

При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».

ТЕМЫ

Организации
ДНР

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