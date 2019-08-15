Тейлор: Богдан не является преградой для встречи Трампа с Зеленским

Встреча президентов Украины и США состоится осенью, и кадровые назначения Владимира Зеленского не является этому преградой. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, передает «Украинская правда».



«Это произойдет уже скоро. В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями», — сказал он.



«А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов», — сообщил он.



О том, не стало ли назначение Андрея Богдана преградой для встречи, Тейлор сказал: «Никаких преград, кроме вопроса графика. Оба президента... занятые люди... А Украина выбрала себе президента... Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто ему будет советовать, и какие-либо решения в этой области — не наше дело. Поэтому могу сказать: нет, я не знаю о таких слухах».

