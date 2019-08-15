В МВД РФ заявили, что российские паспорта получили 25 тысяч жителей Донбасса

Российские паспорта получили более 25 тысяч граждан Украины, которые проживают на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях Донбасса. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.



«На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тысяч человек», — сказала она, передает ТАСС.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.