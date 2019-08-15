Суд заочно арестовал главу МВД времен Януковича

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Определение следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.



Захарченко находится не в Украине.



Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд гривен через Смартбанк (Киев). Так, управление специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.



Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

