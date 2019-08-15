Корректировщик огня по Мариуполю вышел на свободу по «закону Савченко»

Корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года Валерий Кирсанов, которого суд приговорил к 9 годам заключения, вышел на свободу благодаря «закону Савченко». Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.



Так как Кирсанов с 2015 года находился в СИЗО, то по закону Савченко — считается один день за два — сегодня, 15 августа 2019 года, он вышел на свободу.

У СИЗО в Мариуполе Кирсанова встретила группа проукраинских активистов. Они облили его зеленкой и закидали помидорами.

Валерий Кирсанов был задержан 24 января 2015 года, когда произошел обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе.



В 2016 году Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и дело начали рассматривать повторно.



18 июня 2019 года суд признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона Восточный и приговорил к 9 годам лишения свободы.



После этого адвокат Кирсанова подал апелляцию.



В результате обстрела Восточного погиб 31 человек, 117 были ранены.