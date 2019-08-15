В Офисе Зеленского анонсировали принятие переходного правосудия для Крыма и Донбасса

В Украине будет подготовлена концепция переходного правосудия для восстановления мира на временно оккупированных территориях. Об этом заявил замруководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.



Он отметил, что данная концепция необходима для устранения нарушений прав граждан на неподконтрольной территории и возмещения убытков.



«На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году — наработан первый пакет инициатив главы государства», — написал он в Facebook.



Рябошапка также заверил в ратификации Римского статута Международного уголовного суда.



«Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», — сообщил замруководителя Офиса президента.