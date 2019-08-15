СБУ: Двое жителей неподконтрольного Стаханова арестованы за нелегальные перевозки через границу с РФ

Двое жителей подконтрольного боевикам Стаханова арестованы по подозрению в организации нелегальных пассажирских перевозок между неподконтрольной частью Луганской области и подконтрольной властям территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Подозреваемые имели украинские разрешительные документы для осуществления международных перевозок с бессрочным сроком действия. По данным спецслужбы, мужчины также зарегистрировались как субъекты хозяйствования при «ЛНР» и платили «налоги» в бюджет группировки.



«Автобусы с пассажирами направлялись в РФ через временно неконтролируемый украинской властью участок государственной границы и въезжали в Украину через пункты пропуска», — говорится в сообщении.



Во время обысков в жилых помещениях и транспортных средствах фигурантов производства в Харькове правоохранители изъяли документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.



Подозреваемым сообщено о подозрении в «незаконной переправке лиц через государственную границу Украины». Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Транспортные средства арестованы.