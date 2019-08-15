Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 15 августа.
Политика
Замруководителя Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал подготовку концепции переходного правосудия для временно оккупированных территорий и ратификацию Римского статута.
В США рассматривают предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении «нормандского формата» за счет Лондона и Вашингтона, сообщил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор.
Права человека
Группировка «ДНР» приговорила к 11 годам заключения жителя неподконтрольной властям территории, обвинив его в «шпионаже» в пользу Украины.
Общество
В МВД России заявили, что российские паспорта получили более 25 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донбасса.
В Донецке отменили памятный концерт в честь лидера группы «Скрябин» Кузьмы (Андрея Кузьменко). После анонса мероприятия в пророссийских сообществах в соцсети «Вконтакте» призывали «МГБ ДНР» вмешаться.
Международный комитета Красного Креста направил 211,5 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса.
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