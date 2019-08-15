В Станице Луганской пообещали построить временный обходной мост

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий заявил о том, что на время ремонта моста в Станице Луганской построят временный обходной мост. Об этом сообщает пресс-служба ОВГА.



«Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. Относительно сроков выполнения работ руководитель Луганской области сообщил, что примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей», - говорится в сообщении.



По словам Комарницкого, сейчас нет проекта по ремонту моста, однако работы по разработке продолжаются.