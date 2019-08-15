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Вопросами Донбасса займется комитет по правам человека

15 августа 2019, 19:13

Вопросами Донбасса займется комитет по правам человека

В Верховной Раде нового созыва будет работать комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений. Такое решение приняла подготовительная депутатская группа во время заседания, 15 августа, передает «Интерфакс-Украина».

Кроме этого, количество парламентских комитетов сократили с 27 до 23, а также упразднили спецкомиссию по приватизации.

Также во время заседания депутаты поднимали вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов. Поскольку консенсуса в этом вопросе депутаты не достигли, его рассмотрят позже на заседании профильной подгруппы.

Ранее новоизбранный депутат, лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил о том, что партия предлагает отнести к веданию комитета по правам человека и национальных меньшинств и вопросы относительно урегулирования ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

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