Режиссером шествия ко Дню Независимости стал Алан Бадоев

Режиссерами Шествия Достоинства в День Независимости стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Об этом Бадоев сообщили в своем Instagram.



По его словам, в Шествии достоинства примут участие представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.



«День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу», - написал он.



Алан Бадоев родился в Северной Осетии, однако вырос в городе Горловка Донецкой области.

9 июля президент Владимир Зеленский объявил, что в 2019 году в Украине не будет военного парада в честь Дня Независимости. Идею парада глава государства назвал «недешевой» и предложил вместо этого выделить 300 млн гривен на премии украинским военным.

Такое решение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Волонтеры и ветераны предложили провести альтернативный Марш защитников и пройти парадом по Крещатику. По предварительным данным, он пройдет в 11:00.

В ответ в Офисе президента заявили, что вместо военного парада на День Независимости в Киеве пройдет Марш достоинства с участием президента Зеленского.