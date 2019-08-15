САП закрыла уголовные дела в отношении двух должностных лиц «Укргаздобычи»

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении двух бывших сотрудников государственной газодобывающей компании «Укргаздобыча» по подозрению в получении 1 млн долларов взятки. Об этом говорится в материалах суда, передает «Зеркало недели».



Дело было закрыто 6 июня на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса - в связи с истечением срока досудебного расследования.



В начале августа Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества подозреваемых в частности, из автомобилей, квартир и паркомест.



13 февраля Владимир Гройсман обвинил «Укргаздобычу» в провал плана по увеличению добычи газа государством в 20,1 млрд кубометров до 2020 года.



7 марта украинские правоохранители задержали бывших менеджеров «Укргаздобычи» за взятку в 1 млн долларов.