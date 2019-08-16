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Штаб ООС: Боевики 12 раз нарушили «режим тишины» за минувшие сутки

16 августа 2019, 07:52

Штаб ООС: Боевики 12 раз нарушили «режим тишины» за минувшие сутки

За минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных неподалеку Гнутово — из станкового противотанкового гранатомета, дважды вблизи Павлополя — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Пищевика — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Водяного — из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Опытно — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского — из автоматического гранатомета, вблизи Авдеевки — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По информации штаба, районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Пивденного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Отмечается, что с начала текущих суток «режим тишины» соблюдается.

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