ЛугОГА ищет коррупцию в своих бюджетных тратах

В Луганской облгосадминистрации началась проверка целесообразности траты бюджетных средств подразделениями ОГА. Об этом сообщил губернатор области Виталий Комарницкий, передает пресс-служба ЛугОГА.



В частности, необходимо проверить целесообразность использования в 2019 году более 430 миллионов гривен гривен управлением развития и содержания сети автомобильных дорог области облгосадминистрации. Комарницкий недоволен качеством и сроками выполнения работ. Сейчас, как сообщил глава ЛугОГА, практически на все средства заключен договор, а большинство работ выполнено. Поэтому, продолжается проверка законности заключения этих договоров.



Относительно Департамента здравоохранения облгосадминистрации Комарницкий отметил, что уже отменено тендерные процедуры на закупку томографов на 54 миллионов гривен и изменены технические условия на оборудование. Также ожидается новый тендер на закупку трех автомобилей скорой помощи для Старобельска, Лисичанска и Рубежного.



Отмечается, что проверки организованы и на других предприятиях области. В частности, в Луганском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. «В ситуации, которая сейчас сложилась на предприятии, считаю, что должен состояться открытый конкурс на должность руководителя», — отметил Комарницкий.



Также глава ЛугОГА затронул тему нелегальной вырубки лесов. «Вместе с недавно назначенным начальником Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павлом Головченко я инициировал проведение аудита и инвентаризации лесного хозяйства области», — сообщил Комарницкий.



Проверяются и перевозчики, которые функционируют по маршруту между Северодонецком и станицей Луганской, а также управления промышленности, транспорта и связи облгосадминистрации.

Виталий Комарницкий возглавил ЛугОГА 7 июля.