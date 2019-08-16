Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЛугОГА ищет коррупцию в своих бюджетных тратах

16 августа 2019, 08:28

ЛугОГА ищет коррупцию в своих бюджетных тратах

В Луганской облгосадминистрации началась проверка целесообразности траты бюджетных средств подразделениями ОГА. Об этом сообщил губернатор области Виталий Комарницкий, передает пресс-служба ЛугОГА.

В частности, необходимо проверить целесообразность использования в 2019 году более 430 миллионов гривен гривен управлением развития и содержания сети автомобильных дорог области облгосадминистрации. Комарницкий недоволен качеством и сроками выполнения работ. Сейчас, как сообщил глава ЛугОГА, практически на все средства заключен договор, а большинство работ выполнено. Поэтому, продолжается проверка законности заключения этих договоров.

Относительно Департамента здравоохранения облгосадминистрации Комарницкий отметил, что уже отменено тендерные процедуры на закупку томографов на 54 миллионов гривен и изменены технические условия на оборудование. Также ожидается новый тендер на закупку трех автомобилей скорой помощи для Старобельска, Лисичанска и Рубежного.

Отмечается, что проверки организованы и на других предприятиях области. В частности, в Луганском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. «В ситуации, которая сейчас сложилась на предприятии, считаю, что должен состояться открытый конкурс на должность руководителя», — отметил Комарницкий.

Также глава ЛугОГА затронул тему нелегальной вырубки лесов. «Вместе с недавно назначенным начальником Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павлом Головченко я инициировал проведение аудита и инвентаризации лесного хозяйства области», — сообщил Комарницкий.

Проверяются и перевозчики, которые функционируют по маршруту между Северодонецком и станицей Луганской, а также управления промышленности, транспорта и связи облгосадминистрации.

Виталий Комарницкий возглавил ЛугОГА 7 июля.

ТЕМЫ

Организации
ЛугОГА
Люди
Виталий Комарницкий
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:20
ОБСЕ зафиксировала четыре системы «Град» на неподконтрольном Донбассе
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:54
В Донецке отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина после угроз организаторам
14:55
В МВД РФ заявили, что российские паспорта получили 25 тысяч жителей Донбасса
13:10
ОБСЕ увидела танк в жилом районе подконтрольного боевикам поселка
12:01
«ДНР» посадила на 11 лет в тюрьму мужчину за «шпионаж»
09:58
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после обстрела на Луганщине
09:14
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:55
ОБСЕ зафиксировала танк в неподконтрольном селе на Донбассе
22:47
Главные события 14 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
19:06
В «ДНР» заявили о возобновлении работы ж/д-вокзала в Донецке. Поедут пригородные поезда
14:40
Красный Крест указывает на осложнения в доступе к медицине в зоне конфликта на Донбассе
12:12
В Луганске СММ ОБСЕ выпила кофе с местными жителями: обсудили работу наблюдателей
10:52
«ДНР» решила не делать школьную форму обязательной
09:34
Боевики разместили десятки «Градов» на Донбассе в нарушение договоренностей
все новости
10:09
ООН запустила электрокар для перевозки людей на КПВВ «Станица Луганская»
09:20
ОБСЕ зафиксировала четыре системы «Град» на неподконтрольном Донбассе
09:04
В Донецкой области произошел масштабный пожар в поле
08:28
ЛугОГА ищет коррупцию в своих бюджетных тратах
07:52
Штаб ООС: Боевики 12 раз нарушили «режим тишины» за минувшие сутки
00:03
«Нафтогаз» не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене
23:34
ОБСЕ видели повреждения кабинки на КПВВ «Майорск» в результате обстрела
23:26
«Мариуполь» разгромно проиграл АЗ и вылетел из Лиги Европы
22:57
Следствие объявило Грымчаку о подозрении в мошенничестве
21:58
САП закрыла уголовные дела в отношении двух должностных лиц «Укргаздобычи»
21:52
«Заря» вышла в финальный раунд квалификации Лиги Европы
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:24
Режиссером шествия ко Дню Независимости стал Алан Бадоев
19:13
Вопросами Донбасса в Раде займется комитет по правам человека
18:59
В Станице Луганской пообещали построить временный обходной мост
все новости
ВИДЕО
«Заря» вышла в финальный раунд квалификации Лиги Европы
15 августа, 21:52
Корректировщик огня по Мариуполю вышел на свободу по «закону Савченко»
15 августа, 16:42
Жители Славянска перекрыли трассу в знак протеста против отключения электричества
12 августа, 15:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция