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ОБСЕ зафиксировала четыре системы «Град» на неподконтрольном Донбассе

16 августа 2019, 09:20

ОБСЕ зафиксировала четыре системы «Град» на неподконтрольном Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 14 августа четыре реактивные системы залпового огня «Град» неподалеку от пгт Новоамвросиевска на неподконтрольной части Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«14 августа СММ зафиксировала 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21" Град ", 122 мм) у н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка)», - говорится в сообщении.

Кроме этого, 12 августа наблюдатели обнаружили четыре буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) неподалеку от н. п. Белое (22 км к западу от Луганска).

13 августа беспилотник СММ зафиксировал две противотанковые пушки (МТ-12 «Рапира», 100 мм) вблизи железнодорожной станции в Дебальцево.

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