«ЛНР» посадила на 12 лет в тюрьму жителя Свердловска за «госизмену»

Группировка «ЛНР» приговорила к 12 годам заключения жителя неподконтрольной украинским властям Свердловска Александра Яковенко, обвинив его в «шпионаже» в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сегодня сообщает «МГБ ЛНР».



Яковенко обвинили в том, что он якобы дал письменное согласие на оказание помощи в проведении тайных операций в Луганске. Утверждается, что в СБУ ему присвоили псевдоним «Одноклассник».



Подчеркивается, что Александр с помощью мессенджеров якобы передавал отчеты о проделанной работе. В качестве работы в группировке заявили о «конспиративной доставке различных предметов, замаскированных под бытовые приборы».



Также его обвиняют в подборке тайниковых мест, которые «предназначались для диверсионно-разведывательных групп».