СБУ обвинила ФСБ в незаконных задержаниях рыбаков в Азовском море

Сотрудники ФСБ России незаконно задерживают граждан Украины, которые на законных основаниях рыбачат в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы», — отмечается в сообщении.



Подчеркивается, что такая деятельность российских силовиков является нарушением международного права и носит системный характер. В СБУ добавили, что это сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые «должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, которое вредит экологической фауне Азовского моря».



СБУ в качестве примера привело инцидент, который произошел в 2018 году. Тогда береговая охрана ФСБ РФ задержала двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в море недалеко от Бердянска.

Как сообщили в украинской спецслужбе, украинцев принудительно доставили в российский город Ейск, допросили без адвокатов и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове рыбы запрещенными орудиями лова.



«В связи с отказом наших соотечественников подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет. ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов, откровенно заявляя о проведении повторного осмотра судна, во время которого будет "найдено" оружие, взрывчатка, наркотики и тому подобное», — говорится в сообщении СБУ.



Поэтому украинцы были вынуждены дать ложные показания, добавили в спецслужбе. В отношении них начали уголовное дело за якобы незаконный рыбный промысел.



Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории России. После освобождения на них наложили штраф и конфисковали в доход РФ катер и другое личное имущество.