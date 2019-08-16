Меру пресечения Грымчаку, скорее всего, будут избирать в Чернигове

Меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, вероятно, будет избирать суд в Чернигове. Об этом сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш, пишет УНИАН.



«Мы увидим, какой именно суд будет рассматривать. Предварительно мне следователь сказал, что будет, возможно, черниговский суд, но не точно. Когда будет избрание меры пресечения, я вам сказать не могу, потому что это очень долгая процедура. Надо отвезти ходатайство, подать, отвезти их [следователя, прокурора, Грымчака] туда. Возможно, это будет сегодня вечером или даже завтра», — отметила Матяш.



По ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения должны вручить Грымчаку сегодня, 16 августа, в 11:00.