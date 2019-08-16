В Донецкой области уменьшились валютные поступления от экспорта

За первый квартал 2019 года в Донецкой области валютные поступления от экспорта товаров меньше на 7,4%, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Главное управление статистики Донецкой области. При этом в целом по Украине прирост от экспорта составил 5,2%.



Всего за первую половину 2019-го предприятия Донетчины экспортировали товаров на 2 миллиарда 286,5 миллиона долларов США. Регион обеспечил 9,3% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после Киева и Днепропетровской области.



Снижение экспорта в облстате объясняют негативной тенденцией снижения цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые в первом полугодии обеспечили Донетчине 83,1% валютных поступлений (1 миллиард 899,8 миллиона долларов) от экспорта всех товаров, что по сравнению с І полугодием 2018 года меньше на 7,6%. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 8,3%, вследствие чего не получено 172,6 миллиона долларов выручки.



В І полугодии 2019 года предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 106 стран мира.



Как и прежде, на первом месте Италия, куда за полугодие экспортировано товаров на 572,9 миллиона долларов (25,1% общего объема), однако это на 16,2% меньше, чем в І полугодии 2018 года. В валютной выручке от поставок товаров в Италию удельный вес черных металлов составил 94,2%, причем из них 89,4% – это полуфабрикаты из углеродистой стали, которые подешевели на 16,3%.



Валютные поступления от экспорта в Россию, которая продолжала занимать второе место, уменьшились в І полугодии 2019 года по сравнению с І полугодием 2018-го на 11,7% и составили 290,4 миллиона долларов, или 12,7% общего объема. Вместе с тем в РФ направлено 54,4% экспортированной продукции машиностроения региона. В валютных поступлениях от экспорта товаров в эту страну удельный вес машиностроительной продукции составил 25,2%, в то время как в целом по области – 5,9%.



На третьем месте валютная выручка от экспорта товаров в США, которая в І полугодии 2019 года была на 99,4% обеспечена за счет черных металлов, уменьшилась на 32,8% и составила 162,2 миллиона долларов, или 7,1%.



Экспорт на европейский рынок, составив 1 миллиард 176,4 миллиона долларов (51,4% общего объема), уменьшился по сравнению с январем–июнем 2018 года на 8,0%.

В этих условиях предприятия вынуждены искать новые рынки сбыта, в частности, в Азии и Африке, хотя имеющиеся возможности весьма ограничены, и динамика таких поставок с начала года существенно замедлилась, отметили в облстате.



Валютные поступления от экспорта в страны Азии в І полугодии 2019 года составили 400 миллионов (17,5% общего объема), что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 12,2% (в І квартале этот показатель составлял 39,3%).



Экспорт товаров на африканский континент, составив 112,2 миллиона долларов, или 4,9% общего объема, по сравнению с І полугодием 2018 года увеличился на 6,5%, в то время как в І квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года прирост составлял 70,2%.



Кроме черных металлов, сократился за первые 6 месяцев 2019 года по сравнению с І полугодием предыдущего года экспорт готовых пищевых продуктов – на 7,6%, изделий из черных металлов – на 21,7%, продукции химической промышленности – в 2,3 раза. При этом сохранялся рост валютных поступлений от экспортных поставок продукции машиностроения, которые по сравнению с І полугодием 2018 года увеличились на 21,3%.