Губернатор Донецкой области ищет глав РГА с помощью «Лифта» команды Зеленского

Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко объявил о поиске кандидатов на должности глав районных госадминистраций. Для этих целей ДонОГА воспользовалась сервисом команды президента Владимира Зеленского LIFT.



«На открытом конкурсе попробовать свои силы может каждый, кому не безразлично будущее Украины», — написал Кириленко в Facebook. Он подчеркнул, что ДонОГА ищет «умных руководителей», которые «разделяют принципы работы нынешней власти и уверены в собственных силах».







На сайте LIFT была создана страница, на которой кандидаты в председатели РГА Донетчины могут оставить свои резюме.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав РГА, которые были назначены его предшественником Петром Порошенко.



Проект LIFT был запущен в конце мая.