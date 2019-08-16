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У Зеленского объяснили, почему заблокировали финансирование городам

16 августа 2019, 12:40

У Зеленского объяснили, почему заблокировали финансирование городам

Офис президента заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос «Экономической правды».

«Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами или другие коррупционные риски», - говорится в письме.

В пресс-службе Офиса президента заявляют, что временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты.

К этим проектам относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и прочее.

«С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров. При обнаружении нарушений или коррупционных рисков проекты будут откорректированы, а подозреваемые привлечены к ответственности. Запланированные инфраструктурные проекты будут реализованы в быстрые сроки», - говорится в ответе Офиса Зеленского.

По данным Офиса Президента, Кабинет министров изучает вопрос.

Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

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