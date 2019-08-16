Дело «Роттердам+»: суд установил залог за еще одного сотрудника ДТЭК

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения еще одному фигуранту в деле «Роттердам+» — залог в 9,5 миллиона гривен и личные обязательства. Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк, передает «Интерфакс-Украина».



Речь идет о фигуранте дела «Роттердам+» — генеральном директоре «ДТЭК Сети» Иване Гелюхе, которому ранее было сообщено о подозрении.



За другого фигуранта дела — советника директора «ДТЭК Востокэнерго» Бориса Лисового — уже внесен определенный судом залог в размере 10 миллионов гривен.

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрениях 6 фигурантам по делу о формуле «Роттердам+», включая двух сотрудников компании ДТЭК.



После сообщения о подозрении сотрудники ДТЭК прервали отпуск и вернулись в Украину.



13 августа один из сотрудников компании пришел на допрос НАБУ.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено 18,87 миллиарда гривен убытков.



В ДТЭК считают претензии следствия необоснованными