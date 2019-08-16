Гиркин считает, что к убийству Захарченко причастны «серьезные силы» из России

Бывший «министр обороны» при группировке «ДНР» и полевой командир боевиков россиянин Игорь Гиркин заявил, что бывшего главу «ДНР» Александра Захарченко убили по решению из Москвы.



В интервью «Московскому комсомольцу» он отметил, что не рассматривает «официальную версию» о том, что Захарченко стал «жертвой украинских спецслужб».



«Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении», — сказал Гиркин.



По его словам, за убийством Захарченко стояли «коммерческие вопросы». «Контроль над серыми схемами, над промышленностью, над всем остальным», — добавил боевик.



Гиркин исключил политические мотивы убийства Захарченко. «Если бы политические мотивы были главными, то Захарченко просто вызвали бы в Москву и оставили здесь», — считает он.

Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность опровергают.



30 сентября было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.