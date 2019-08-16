НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака

НАБУ возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Василия Грицака из-за возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица. Об этом сообщает «Украинская правда».



Бюро открыло производство против Грицака на основании постановления Соломенского райсуда Киева.



В деле говорится о возможном создании искусственных доказательств и других фальсификаций «главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов».



В НАБУ уточнили, что дело возбуждено по ч.2 ст.372 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) Уголовного кодекса.



«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Сообщение о подозрении в указанном уголовном производстве не осуществлялось», — говорится в сообщении.