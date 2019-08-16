В полиции заявили о задержании одного из нападавших на Куприя

Один из нападавших на народного депутата 8-го созыва Виталия Куприя задержан. Им оказался 23-летний гражданин России, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.



У задержанного имеется вид на жительство в Украине.

Правоохранители также обнаружили автомобиль с иностранной регистрацией, на котором скрылись нападавшие.



Открыто уголовное производство по статье «хулиганство».



Сегодня около 10:00 в поселке Гостомель Киевской области двое неизвестных брызнули в лицо Куприю слезоточивым газом и облили одежду жидкостью, похожей на экскременты.



Сам нардеп утверждает, что заказчиками нападения являются главный военный прокурор Анатолий Матиос и руководитель Всемирной лиги смешанных боевых искусств и движения «Гідність нації» Владимир Тесля.