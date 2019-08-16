Прокуратура просит многомиллионный залог для Грымчака

Генеральная прокуратура просит арестовать замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака с возможностью выйти под залог в размере 12,5 млн гривен. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на адвоката чиновника Татьяну Матяш.



«Просят арест и 12,5 млн гривен», — сказала она.



По ее словам, меру пресечения рассмотрит Деснянский райсуд Черниговской области.

14 августа НАБУ и СБУ задержали замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его «помощника» по подозрению в мошенничестве. По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.



В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства.



Супруга замминистра Юлия Грымчак считает уголовное производство политическим заказом.



Генпрокурор Юрий Луценко, комментируя задержания Грымчака, заявил, что ему стыдно за него. Грымчак приходится давним соратником Луценко.