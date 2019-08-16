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Суд арестовал имущество сына Азарова

16 августа 2019, 19:29

Суд арестовал имущество сына Азарова

Киевский апелляционный суд арестовал недвижимость экс-депутата Верховной Рады, сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея в Украине и Италии. Об этом сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на решение суда.

В начале августа была рассмотрена апелляция Генпрокуратуры на отказ суда первой инстанции арестовать имущество Азарова в рамках уголовного производства.

Генпрокуратура отметила, что получены доказательства причастности украинского экс-чиновника к иностранным фирмам, чьи счета и имущество просит арестовать следствие.

Апелляционный суд наложил арест на 10 банковских счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии компаниями «Sobwell Holdings Limited», «Elterwood Holdings Limited», «Lynnfield Enterprises Limited», «Harborside EstatesLimited», «Sprengen Finanse Limited», «Stragenton Holdings Limited», «Blaxton Investments Limited», «Stichting Depositary Donau Investments Fund».

Также наложен арест на 2 дома и земельные участки, расположенные на территории Италии в муниципалитете Ольбия (Сассари), городок Гольфо Маринелла, которые принадлежат компании AGOSTO 2012 s.r.1.

Кроме того, арестована недвижимость Азарова в Украине: 2 коттеджа, 3 земельных участка, 3 жилых дома, 2 домовладения и гараж.

При этом жилой дом, 2 домовладения и земельный участок Азарова переданы для реализации управлению Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Решение суда обжалованию не подлежит.

В октябре 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну экс-депутату Верховной Рады от «Партии регионов» Алексею Азарову в получении 140 млн гривен взятки.

МВД объявило в розыск сына Азарова-младшего.

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