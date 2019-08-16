Пираты похитили восьмерых моряков у берегов Африки. Среди них есть украинец

Пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа судна «Мармалайта», захваченного накануне в районе порта Дуала (Камерун). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на владельца судна, компанию MarConsult Schiffahrt.



Национальность похищенных членов экипажа не уточняется, однако известно, что среди них есть один гражданин Украины, что подтверждает МИД.



«Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка», — сказал представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.



СМИ ранее сообщали, что 15 августа у берегов Камеруна пираты захватили в плен украинских и китайских моряков.



В свою очередь, в МИД РФ сообщали, что трое похищенных моряков — россияне.