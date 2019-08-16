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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

16 августа 2019, 23:29

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 16 августа.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила к 12 годам заключения жителя Свердловска Александра Яковенко по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины. 

Боевые действия

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что на счету созданного им батальона — множество убийств на Донбассе: «Однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей, и там стоял мой батальон». При этом бывший боевик уверен в избежании уголовной ответственности за участие в конфликте на Донбассе. 

Общество

Экс-«министр обороны ДНР» Игорь Гиркин считает, что экс-главу группировки Александра Захарченко убили по решению из Москвы.

Гиркин, который является одним из подозреваемых в крушении рейса МН17, уверен, что власти России не выдадут его Гаагскому трибуналу.

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