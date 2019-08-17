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Сегодня суд повторно рассмотрит меру пресечения Грымчаку

17 августа 2019, 09:11

Сегодня суд повторно рассмотрит меру пресечения Грымчаку

Деснянский районный суд Чернигова проведет повторное заседание для избрания меры пресечения замминистру по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш.

Заседание суда пройдет в связи с тем, что на вчерашнем заседании в судебном постановлении допустили ошибку в отчестве Грымчака.

«Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра (17 августа ) на 10.00», — сообщила Матяш.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова арестовал Грымчака с возможностью выйти под залог в размере 6 млн гривен. Прокуратура просила суд установить размер залога в 12,5 млн гривен. 

Во время оглашения меры пресечения судья называла подсудимого Юрием Михайловичем, хотя отчество Грымчака — Николаевич. 

Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства.

Супруга замминистра Юлия Грымчак считает уголовное производство политическим заказом. 

Генпрокурор Юрий Луценко, комментируя задержания Грымчака, заявил, что ему стыдно за него. Грымчак приходится давним соратником Луценко. 

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