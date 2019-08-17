Итальянцу заочно сообщено о подозрении в причастности к «ДНР

Гражданину Италии заочно сообщено о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По информации следствия, 27-летнйи журналист из Италии добровольно вступил в ряды боевиков в начале 2015 года и выступал военным корреспондентом.



В частности, подозреваемый «неоднократно совершал выезды в военной форме боевиков "ДНР" к пгт Гольмовском Никитовского района Горловки Донецкой области с автоматом Калашникова и пистолетом марки ПМ и боеприпасов к ним».



Ему инкриминируют ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины.



Прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его участия в рассмотрении ходатайства о применении забежными полицейскими меры пресечения в виде содержания под стражей.