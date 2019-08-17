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«Украинский диверсант» Присич вышел из российской колонии

17 августа 2019, 11:44

«Украинский диверсант» Присич вышел из российской колонии

Фигурант «дела украинских диверсантов» Владимир Присич вышел из российской колонии после трех лет незаконного заключения. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа», ссылаясь на родственников украинца.

15 августа он доставлен в Украину и находится с семьей в Харьковской области.

Отмечается, что Присич нуждается в лечении и реабилитации.


13 августа 2016 года ФСБ России задержала в Севастополе дальнобойщика из Харьковской области Владимира Присича, которого обвинила в шпионаже против РФ.

По данным правозащитников, Присич признался в преступлении под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током. Его признание транслировали в эфире государственного телеканала «Россия 1».

После того, как его родственники заключили договор с независимыми адвокатами, украинец отказался от своих показаний.

В мае 2017 года Гагаринский райсуд аннексированного Севастополя приговорил Присича к 3 годам лишения свободы за якобы хранение наркотиков.

Присич отбывал незаконное наказание в российской колонии Кабардино-Балкарии.

 

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