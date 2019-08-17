СБУ закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором фигурировал экс-глава Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов. Об этом говорится в ответе прокуратуры АР Крым адвокату Портнова Елене Исаевской.



Во время досудебного расследования ни одному человеку не было сообщено о подозрении.



15 августа производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Фотографию ответа прокуратуры Портнов опубликовал в своем Telegram-канале.



В другом ответе на адвокатский запрос сообщается, что Портнов не был уведомлен о подозрениях в уголовных производствах, которые расследует СБУ.

В мае Портнов вернулся в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.



Генеральная прокуратура обвиняла Портнова в причастности к расстрелам активистов на Майдане в 2014 году.



Позже суд признал действия ГПУ незаконными, а якобы доказательства вины Портнова - такими, что не соответствуют действительности. Суд также обязал ГПУ направить в ЕС опровержение информации, на основании которой Портнова внесли в санкционный список ЕС.



В октябре 2015 года суд ЕС в Люксембурге снял с Портнова санкции.