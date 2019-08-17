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В исправленном решении об аресте Грымчака снова допустили ошибки

17 августа 2019, 14:48

В исправленном решении об аресте Грымчака снова допустили ошибки

Деснянский суд Чернигова на сегодняшнем заседании удовлетворил ходатайство об исправлении ошибок в решении об аресте замглавы МинВОТ Юрия Грымчака, однако допустил новую ошибку — уже в фамилии его адвоката Татьяны Матяш. Об этом сообщает «Громадське».

«Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака — ред.) в СИЗО», — отметила адвокат.

Она заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в Высшую квалификационную комиссию судьи и Государственное бюро расследований.

16 августа суд арестовал замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака с возможностью выйти под залог в размере 6 млн гривен. Онако в постановлении допущены ошибки: вместо Юрия Михайловича Грамчака речь идет о Юрие Николаевиче. Кроме этого, адвокатом Грымчака назвали Дмитрия Мельника вместо Татьяны Матяш.

Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства.

Супруга замминистра Юлия Грымчак считает уголовное производство политическим заказом. 

Генпрокурор Юрий Луценко, комментируя задержания Грымчака, заявил, что ему стыдно за него. Грымчак приходится давним соратником Луценко. 

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